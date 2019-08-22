Иерусалим, , 12:58 — REGNUM

Партия «Наш — дом Израиль» (НДИ) подписала с левоцентристским блоком «Кахоль Лаван» соглашение о перераспределении голосов. Таким образом, левоцентристы получат голоса НДИ, если последние не смогут преодолеть электоральный барьер. Об этом сообщил израильский информационный портал Kikar HaShabbat.

Данный шаг со стороны руководства НДИ вызвал негодование в кругах правящей партии «Ликуд», возглавляемой Биньямином Нетаньяху. В партии заявили, что члены НДИ будут рекомендовать на пост премьера лидера «Кахоль Лаван» Бени Ганца. «Любой, кто хочет, чтобы Нетаньяху бы премьер-министром, должен голосовать только за «Ликуд», — заявили в партии Нетаньяху.

Руководство «Наш дом — Израиль», в свою очередь, поспешило напомнить коллегам, что подписание подобных соглашений — обычная практика. «На прошлых выборах мы подписывали договор о перераспределении голосов с правыми, а в 1999 году — с рабочей партией «Авода», — отметили в НДИ.