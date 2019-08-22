Иерусалим, , 12:25 — REGNUM

21 августа глава израильской арабской партии «Объединенный арабский список» Ахмад Тиби подверг резкой критике действующее правительство Израиля в интервью с израильским информационным агентством Ynet. Лидер арабской партии в очередной раз обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в расизме.

«Премьер Нетаньяху пытается провести политику этнической чистки в Кнессете, чтобы там не были представлены арабские партии», — заявил Тиби. Поводом к такому заявлению стала поддержка главой правительства петиции правых партий о недопуске арабского блока до предстоящих парламентских выборов. Лидер «Объединенного арабского списка» уверен, что если бы инициативу не поддержали Нетаньяху и его однопартийцы, то она бы не дошла до Верховного суда Израиля.

Кроме того, Ахмад Тиби осудил предложение об установке камер на избирательных участках в арабском секторе. По его словам, нарушения в ходе голосования происходят по всей стране, а не только в арабских поселениях.