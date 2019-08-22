Иерусалим, , 11:47 — REGNUM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отныне не может использовать фото с солдатами Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) в предвыборной кампании возглавляемой им партии «Ликуд». К такому решению 20 августа пришла Центральная избирательная комиссия Израиля, сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

Запрет касается также официальной страницы главы правительства, а также его личного блога. Данное распоряжение касается предвыборного периода.

Стоит отметить, что подобный запрет был введен и перед прошлыми выборами — в апреле 2019 года. Согласно заключения ЦИК, фото премьера с солдатами может создать «ложное впечатление о связи армии с какой-либо партией».