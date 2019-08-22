Берлин, , 11:44 — REGNUM

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон фактически признал, что вооружённый конфликт в Донбассе является гражданской войной. Об этом он заявил 21 августа на пресс-конференции в Берлине.

В своей речи Джонсон перечислил причины, по которым Россия не должна возвращаться в «Большую семёрку»:

«Хочу сказать, что, учитывая произошедшее в Солсбери… продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну и военные действия на Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только на Украине, но еще много где, я должен сказать, что я полностью согласен с канцлером Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель) и считаю, что доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти», — перечислил он.

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Напомним, украинская пропаганда игнорирует тот факт, что против ВСУ в Донбассе воюют другие граждане Украины. Народную милицию ДНР и ЛНР они называют «российско-террористическими» войсками, которые «ведут против Украины гибридную войну».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что на Украине идёт гражданская война, которая началась ещё во времена так называемой «оранжевой революции».

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