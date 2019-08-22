Тегеран, , 10:55 — REGNUM

Выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не привели к краху Ирана, как это ожидал глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом 22 августа заявил иранский лидер Хасан Рухани.

«Трамп ожидал, что Иран падет через три месяца после выхода США из СВПД, — цитирует Рухани агентство Fars. — Америка проиграла, а мы одержали победу и упрочили наше экономическое положение».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из ядерного соглашения, подписанного в 2015 году между Ираном, США, Россией и рядом стран Евросоюза, а также восстановил санкций против Тегерана. В ответ на это Иран принял решение о приостановлении взятых обязательств по ядерной сделке.

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