Дрезден, Германия, , 10:44 — REGNUM

В Германии министр интеграции федеральной земли Саксония Петра Кёппинг получила письма с угрозами убийством, передает канал n-tv 22 августа.

Как сообщила пресс-секретарь Кёппинг, несколько писем с угрозами были получены по электронной почте. Это произошло непосредственно перед публичным мероприятием под Лейпцигом с ее участием. По словам пресс-секретаря, Петра Кёппинг намерена сделать информацию об угрозах достоянием общественности, чтобы маргинализировать в глазах публики отправителей писем и таким образом косвенно защитить жертв подобных угроз.

По данным газеты Leipziger Volkszeitung, для министра интеграции выделена личная охрана. Последний раз имя Петры Кёппинг упоминалось на федеральном уровне в списке кандидатов на пост председателя Социал-демократической партии Германии, который должен быть избран в декабре.

В конце июня неизвестные угрожали вице-премьеру Саксонии Мартину Дулигу. В частности, он получил почтовую посылку с макетом штурмовой винтовки.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня был убит глава правительства города Кассель (федеральная земля Гессен) Вальтер Любке. Полиция считает, что убийство совершено по политическим мотивам националистом, который был возмущен промиграционной политикой Любке.

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