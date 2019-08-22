Цхинвал, , 10:34 — REGNUM

С 20:00 25 августа до 6:00 27 августа Южная Осетия временно прекратит пропуск граждан в местах упрощенного пересечения госграницы с Грузией. Закрытие границы связано с проведением в республике праздничных мероприятий, посвященных 11-й годовщине признания независимости Южной Осетии. Об этом сообщает 22 августа информагентство «Рес».

В связи с празднованием дня признания независимости Южной Осетии Российской Федерацией, 26 августа включен в календарь праздничных дней и памятных дат, объявлен государственным праздником и выходным днем. В 2019 году жители республики отдыхают с 24 по 26 августа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 20:00 6 августа до 6:00 9 августа Южная Осетия временно закрывала границу с Грузией. В эти дни республика вспоминала события августовской войны 2008 года.

Абхазия временно закрыла границу с Грузией после антироссийских выступлений в Тбилиси 27 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Осетия закроет границу с Грузией на памятные дни