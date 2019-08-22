Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM

В ходе отработки учебно-боевых задач в Западном военном округе (ЗВО) стремятся максимально применять опыт ведения боевых действий в современных вооружённых конфликтах, в том числе в Сирии. Об этом заявил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв в интервью по случаю 155-летия создания Западного военного округа. Эта дата торжественно отмечается в Петербурге сегодня, 22 августа.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв Пресс-служба ЗВО

Александр Журавлёв, руководивший группировкой российских войск в Сирии, напомнил, что в современных условиях основные боевые действия ведутся в населённых пунктах, и в ходе них международные террористы применяют «простые, но в тоже время эффективные приёмы и способы противоборства».

«В частности, используют мирное население в качестве живого щита. Кроме того, в конфликте на Ближнем Востоке террористы впервые начали использовать новейшие средства вооружённой борьбы — ударные беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы», — пояснил командующий войсками ЗВО. Эти знания и опыт учитываются при проведении тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений.

«Современный бой требует от командиров всех уровней проявления военной смекалки, изыскания возможностей, для того чтобы ввести противника в заблуждение, заставить его действовать в выгодном для нас ключе. Поэтому повышенное внимание уделяется опережающей готовности систем управления и всестороннего обеспечения, а также скрытному развёртыванию необходимой группировки», — отметил генерал-полковник Журавлёв.

Он также рассказал, что в начале сентября 2019 года на полигоне в Ленинградской области пройдёт совместное тактическое учение, в котором примут участие механизированный батальон военнослужащих Вооружённых сил Республики Сербии и личный состав Красносельской мотострелковой бригады ЗВО, бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО, а также инженерно-саперного полка.

С 13 по 19 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области состоится совместное оперативное учение Союзного государства России и Белоруссии"Щит Союза — 2019».

«Мы будем выполнять практические действия по освобождению населённых пунктов от незаконных вооруженных формирований. Дело в том, что российские войска имеют реальный опыт по освобождению населённых пунктов без применения военной силы. Его они получили при проведении операции в Сирии. По плану учения, оно будет проходить практически в круглосуточном режиме, манёвры войск состоятся как в дневное, так и ночное время», — отметил командующий войсками ЗВО.

Также на полигоне Мулино пройдёт учение с коллективными силами оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие».

Как отмечает ИА REGNUM, 22 августа в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга состоятся торжества, посвящённые 155-летию создания Западного военного округа.

В крепости развернута выставка новейшего вооружения, военной техники и стрелкового оружия, находящегося на оснащении соединений и воинских частей ЗВО. Около полудня у Нарышкина бастиона Знамённая группа продемонстрирует Государственный Флаг Российской Федерации, Знамя Вооружённых Сил РФ и Боевое Знамя Западного военного округа.

В 12:00 памятный полуденный выстрел артиллерийского орудия произведет командующий войсками ЗВО Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв. Затем рота Почётного караула ЗВО проведет церемонию развода и плац-концерт. Вечером, в 22:00 мск, в Петербурге будет дан артиллерийский салют.