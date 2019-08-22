Киев, , 10:30 — REGNUM

На Украине граждане России Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами, сообщил 22 августа адвокат удерживаемых Валентин Рыбин.

«Мои подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена», — сообщил ТАСС Рыбин.

По его словам, обмен должен состояться в самое ближайшее время.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена лицами, удерживаемыми на территории обоих государств. Обмен удерживаемыми лицами, среди которых могут быть не только задержанные, но и осужденные, состоится до конца текущего месяца.

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