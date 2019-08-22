Сурабая, Индонезия, , 10:26 — REGNUM

Индонезия и Вьетнам договорились начать разрабатывать соглашение для урегулирования претензий, связанных с границей исключительной экономической зоны (ИЭЗ) у острова Натуна, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

«Индонезия и Вьетнам договорились начать разрабатывать соглашение об исключительной экономической зоне на севере острова Натуна в рамках усилий, направленных на то, чтобы избежать инцидентов в сфере рыболовной деятельности», — заявил Бебеб Джунджунан, глава департамента правовых и территориальных договоров МИД Индонезии.

Известно, что встреча рабочих групп состоялась в кулуарах 12-го совещания по переговорам об ИЭЗ между двумя странами в Сурабая, 20−21 августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года главы МИД Индонезии Ретно Марсуди и Вьетнама Фам Бинь Минь договорились поощрять завершение переговоров о границе исключительной экономической зоны.

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