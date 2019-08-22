Анкара, , 10:19 — REGNUM

Трехсторонние переговоры о проблемах Сирии с участием лидеров России, Ирана и Турции состоятся в Анкаре 16 сентября. Анонсировал саммит официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает Anadolu.

Саммит с участием президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Рухани пройдет под председательством турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил Калын. Ранее о возможном проведении 11 сентября трёхсторонней встречи говорил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в столице Казахстана Нур-Султане прошла встреча по Сирии с участием дипломатических делегаций России, Ирана и Турции.

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