Ашхабад, , 10:13 — REGNUM

Приоритетные совместные проекты назвал посол Афганистана в Туркмении Мирваис Наб во время праздничного приема по случаю 100-летия независимости исламской республики, сообщает издание Orient.

По словам дипломата, основными региональными проектами для Кабула являются газопровод ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия), железная дорога Туркмения — Афганистан — Таджикистан и Туркмения — Герат.

Мирваис Наб добавил, что к приоритетным проектам также относится строительство автомагистрали Тургунди — Герат — Чемен и создание энергетического моста CASA-1000.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа власти Афганистана отменили праздничные мероприятия в честь 100-летия независимости страны от Великобритании. Решение связано с терактом на свадьбе в Кабуле, в результате которого погибли 63 человека.

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