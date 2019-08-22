Москва, , 10:01 — REGNUM

В Госдуме считают глупостью предложение Пентагона включить в СНВ-3 все новое российское вооружение.

«Чтобы не выставлять себя каждый раз в глупом виде, американской стороне лучше вообще вслух не рассуждать о российском вооружении», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.

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