Москва, 22 августа 2019, 09:57 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский ещё очень молодой руководитель страны и ему кажется, что его мнение важно для президента Дональда Трампа или канцлера Ангелы Меркель. Но, увы для него в вопросе о G7 — это не так, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложенные Зеленским условия для возвращения РФ в G7.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может рассчитывать на возвращение в G7 после выполнения целого ряда условий, в частности, возвращён Крым.
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