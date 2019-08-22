Оренбург, , 09:50 — REGNUM

Депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия») поставил перед областной прокуратурой вопрос о законности промысловой охоты в регионе. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM парламентарий, открыта охота на косулю, оленя благородного, медведя бурого, тогда как их отстрел в принципе запрещён.

«Согласно приложению № 1 к Указу установлен лимит добычи охотничьих ресурсов на территории области: лось — 87, косуля — 1399, олень благородный — 11, барсук — 420, медведь бурый — 4. Вместе с тем 25 апреля 2019 года Законом Оренбургской области «О перечне охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты на территории Оренбургской области» установлен закрытый перечень охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты на территории области. В данном перечне отсутствуют виды охотничьих ресурсов: косуля сибирская, олень благородный, медведь бурый», — говорится в депутатском обращении в прокуратуру.

Фролов также отметил, что депутаты, принимая областной закон о промысловой охоте, долго спорили относительно перечня диких животных, на которых можно охотиться. К обсуждению привлекали специалистов Института степи РАН. «Медведей у нас единицы, какая промысловая охота может быть?» — недоумевает депутат.