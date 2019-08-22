Бишкек, , 09:47 — REGNUM

При правительстве Киргизии создан общественный Фонд социального партнерства по развитию регионов, сообщили 22 августа в отдел информационного обеспечения аппарата правительства Киргризии.

Отмечается, что деятельность фонда будет направлена на поддержку проектов по развитию эко-туризма и других инвестиционных инициатив. Особое внимание будет уделено созданию новых предприятий в сфере информационных технологий, возобновляемых источников электроэнергии, а также в области переработки сельскохозяйственной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, горнорудная компания Centerra Gold Inc перечислит в Фонд социального партнерства по развитию регионов $5 млн. Кроме того, в фонд будет зачисляться 0,4% от валового дохода компании.

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