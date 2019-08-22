Нью-Йорк, США, , 09:25 — REGNUM

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани встретился с представителем президента Украины Владимира Зеленского и попросил правительство Украины провести расследование, связанное с семьёй вероятного кандидата в президенты США Джозефа Байдена. Об этом сообщила 21 августа газета The New York Times.

По данным издания, встреча состоялась в Мадриде. Целью Джулиани является «побудить Украину расследовать потенциальный конфликт интересов, связанный с семьей Байдена, а также вопрос о том, осуществляла ли эта страна какие-либо шаги во время выборов (президента США — ИА REGNUM ) 2016 года, с целью навредить избирательной кампании Трампа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сын политика Хантер Байден не нарушал украинские законы, работая в газодобывающей компании Burisma Group.

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