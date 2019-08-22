Петропавловск-Камчатский, , 09:09 — REGNUM

В Петропавловске-Камчатском проходит встреча мэров городов Дальнего Востока, Сибири и Японии. Это уже 27-я по счету встреча градоначальников, на которой обсуждаются вопросы взаимного сотрудничества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Во встрече принимают участие мэры Петропавловска, Хабаровска, Благовещенска, Находки, а также японских городов Ниигата, Майдзуру, представители муниципалитетов Тояма и Канадзава.

Форум мэров городов открылся международной конференцией по направлению «Экономика». Завтра, 23 августа, он продолжится обсуждением вопросов развития туризма. Итогом встречи станет подписание совместного коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, первый саммит мэров городов ДФО, Сибири и Японии прошел в 1970 году в Хабаровске. С тех пор встречи проходят раз в два года, по очереди — в России и в Японии.