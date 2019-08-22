Париж, , 08:49 — REGNUM

Франция готова принять мигрантов, застрявших на борту Ocean Viking, но не всё гуманитарное судно, сообщили в Елисейском дворце.

«Франция готова приветствовать значительное количество мигрантов, присутствующих на борту Ocean Viking, но отказывается открыть свои порты для корабля, потому что судно должно зайти в ближайший», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Известно, что ситуация вокруг гуманитарного судна, на борту которого 356 спасенных в Средиземном море беженцев, тревожит правительство Франции.

«Мы должны найти место для высадки беженцев, по логике вещей это Мальта или Италия. И обеспечить распределение мигрантов среди всех стран Европейского союза», — подчеркнули в Елисейском дворце, добавив, что «ЕС должен продолжать оказывать давление на Италию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что Франция готова принять мигрантов с гуманитарного судна Ocean Viking в том же количестве, что с судна Open Arms.

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