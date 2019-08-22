Лондон, , 08:48 — REGNUM

Трёхсерийный документальный фильм о российском президенте Владимире Путине запустил в производство британский Четвёртый канал (Channel 4). Проект называется «Путин: история русского шпиона», говорится в анонсе на сайте телеканала.

Исполнительный продюсер фильма Джеймс Роган заявил, что понимать Путина нужно, чтобы понимать происходящее сегодня в мире. Российский президент способен оставаться одним из самых значимых политиков XXI века и, вероятно, является самым влиятельным из лидеров своего времени.

«В нашем фильме мы попробуем разобраться в том, как бывший шпион преобразил политику, и как это повлияло на мир», — отметил Роган.

Авторы фильма обещают рассказать о молодости Путина, его службе в КГР СССР и периоде работы премьер-министром. Они назвали Путина лидером, который поставил цель «снова сделать Россию великой». Дата выхода фильма пока не указана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Четвёртый канал анонсировал документальный фильм о влиянии газеты Daily Mail на политическую жизнь Великобритании. Участие в проекте примет бывший главный редактор Пол Дэйкер, руководивший изданием 25 лет.

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