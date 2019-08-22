Ашхабад, , 08:48 — REGNUM

Туркмения и Белоруссия планируют расширить взаимные поставки продовольственных товаров, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Белоруссии.

21 августа в Ашхабаде посол Белоруссии Олег Табанюхов встретился с министром торговли и внешнеэкономических связей Туркмении Амандурды Ишановым. Стороны обсудили развитие торговых домов в Минске и Ашхабаде.

По итогам переговоров собеседники определили механизм наращивания товарооборота совместных торговых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и председатель совмина Белоруссии Сергей Румас обсудили проблемы реализации совместных проектов, в рамках которых стороны ранее предъявляли друг другу претензии.

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