Париж, 22 августа 2019, 08:39 — REGNUM
Япония намерена обсудить на саммите «Большой семерки» ситуацию вокруг Северной Кореи, заявил 22 августа генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
«Мы планируем обсудить (на саммите) мировую экономику, торговлю, вопросы международной безопасности, включая ситуацию вокруг КНДР», — сказал Суга.
Как сообщало ИА REGNUM, саммит G7 пройдет с 24 по 26 августа во французской Биаррице. В общей сложности 13 200 полицейских и жандармов при поддержке вооруженных сил были мобилизованы для обеспечения безопасности саммита и запланированных мероприятий.
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