Горно-Алтайск, , 08:34 — REGNUM

22 августа во всех регионах России отмечают День Государственного флага. В этом году российскому триколору исполняется 350 лет.

В Республике Алтай праздник решили отметить автопробегом «Мы — Россия!». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки региона, участники акции проедут по маршруту Горно-Алтайск — Манжерок — Шебалино — Усть-Кан.

Глава республики Олег Хорохордин написал об акции на своей странице в соцсети «Вконтакте».

"Ровно 350 лет назад, в 1669 году, был спущен на воду военный корабль России под названием «Орел», и на нем впервые в истории был поднят бело-сине-красный флаг, российский триколор. А у нас стартует автопробег «Мы — Россия». В добрый путь!!!», — напутствовал он автолюбителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Туве отметили праздник поднятием российского флага на священную гору Догээ возле Кызыла.

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