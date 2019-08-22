Веллингтон, , 08:45 — REGNUM

Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за экстремистского манифеста, текст которого продавали в сети интернет украинские неонацисты. Об этом 22 августа сообщило новозеландское издание New Zealand Herald.

Речь идёт о полном тексте так называемого «манифеста» Брентона Тарранта. Автора этого документа обвиняют в убийстве 51 человека во время нападения на мечеть города Крайстчерч. Манифест был разослан незадолго до нападения.

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Издание отмечает, что украинские неонацисты продавали 87-страничный манифест в твёрдом переплёте за $4 при помощи сервиса по обмену зашифрованными сообщениями.

«Я без колебаний поручила министерству иностранных дел установить контакт (с Украиной — ИА REGNUM ). Это отвратительно, но мы имеем возможность контролировать лишь то, что происходит в нашей юрисдикции, но я без колебаний поделюсь позицией Новой Зеландии с Украиной», — заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Отметим, что в Новой Зеландии за распространение «манифеста» Тарранта можно получить до 14 лет тюрьмы.

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