Париж, , 08:22 — REGNUM

Пресс-секретарь правительства Франции Сибет Ндиай пообещала, что расходы на организацию «Большой семерки» будут «ниже, чем те, которые обычно требуются для проведения международных саммитов», сообщает Le Figaro.

«Парламент проголосовал за 36,4 млн евро, что намного ниже той суммы, которая была потрачена на предыдущем саммите в Канаде или Италии», — заявила Сибет Ндиай в ходе совещания совета министров.

По ее словам, в заботе о сохранении государственных средств правительство сделало ставку на существующие сооружения, чтобы ограничить число строящихся для саммита зданий, а также правительство «обратилось к спонсорам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит G7 пройдет с 24 по 26 августа в Биаррице. В общей сложности 13 200 полицейских и жандармов при поддержке вооруженных сил были мобилизованы для обеспечения безопасности саммита и запланированных мероприятий.

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