Кызыл, , 08:20 — REGNUM

В Туве сегодня, как и по всей стране, отмечают День Государственного флага России. Согласно программе празднования, день начался с вручения паспортов гражданина России лицам, достигшим 14-летнего возраста.

Затем российский триколор был поднят и развёрнут на горе Догээ рядом с Кызылом. Гора в старину имела священное значение для тувинского народа, ей поклонялись, проводили обряды.

Глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети отметил, что государственный флаг России объединяет всю страну.

«Интересно, что в тувинской культуре такие же представления о цветах флага, с небольшими вариациями… У тувинцев эти цвета тоже были главными, «отеческими». От них пошли все остальные оттенки. Они означали радость и победу. Вот как, оказывается, были похожи наши представления о мире даже в далекой старине, когда Тува еще не была частью России», — отметил он, добавив, что нахождение республики в составе России является закономерностью.

В Новосибирске же День Государственного флага РФ отметили масштабным автопробегом. Как сообщало ИА REGNUM, колонна стартовала от памятника трижды Герою Советского Союза А.сИ. Покрышкину.

Читайте также: Новосибирцы День Государственного флага начали с масштабного автопробега