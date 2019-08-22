Курган, 22 августа 2019, 08:21 — REGNUM
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков с Днём Государственного флага России. Триколор подчёркивает преемственность в истории нашей страны, олицетворяя собою надежду на развитие и процветание державы, пережившей серьезные потрясения, отметил глава Зауралья.
В регионе 22 августа пройдёт ряд массовых мероприятий в честь государственного флага страны. Основное мероприятие пройдёт на центральной площади Кургана. Начало в 12:00 по местному времени.