Курган, , 08:21 — REGNUM

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков с Днём Государственного флага России. Триколор подчёркивает преемственность в истории нашей страны, олицетворяя собою надежду на развитие и процветание державы, пережившей серьезные потрясения, отметил глава Зауралья.

«Государственный флаг — это то, что помогает всем нам ощущать себя единым целым, устремленным в будущее и сохраняющим историю своей страны. Убеждён, что под государственным флагом России все мы вместе, ежедневно прилагая усилия и вкладывая свои знания и опыт в общее дело, сможем добиться того, чтобы жизнь наших сограждан становилась комфортнее и благополучнее, а во всем мире росло уважение к нашей Родине», — отметил Вадим Шумков.

В регионе 22 августа пройдёт ряд массовых мероприятий в честь государственного флага страны. Основное мероприятие пройдёт на центральной площади Кургана. Начало в 12:00 по местному времени.