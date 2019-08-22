Москва, , 07:49 — REGNUM

Сегодня, 22 августа, премьер-министр Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в Приволжский федеральный округ, сообщается на сайте правительства России.

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В Казани Медведев проведёт встречи с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.

Также глава правительства РФ примет участие в торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills и посетит Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани пройдет международный чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, на открытие которого ожидают Дмитрия Медведева.

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