Киев, , 07:45 — REGNUM

Встреча президента России Владимира Путина и главы Пятой Республики Эммануэля Макрона, которая состоялась 19 августа во французском форту Брегансон, стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям. Такое сравнение сделал украинский политик, бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Безсмертный, комментируя переговоры глав двух государств.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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Политик с недовольством отметил «конструктивное обсуждение» сторонами сотрудничества России и Франции, развитие экономических отношений и рост товарооборота. То, что встреча прошла в позитивном ключе, явно не понравилось Безсмертному. Кроме того, задели политика и слова Макрона о ситуации в Донбассе, которую президент Франции называет не «войной и агрессией», а считает «украинским кризисом».

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Также дипломат не увидел никаких добрых сигналов и для антироссийских санкций.

«У меня такое впечатление, у меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций и необходимости серьезных тактических шагов во внешнеполитическом, дипломатическом плане в Европе, когда мы можем как-то ситуацию выровнять», — заявил в эфире телеканала «UA: Первый» Бессмертный.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа президент РФ Владимир Путин по приглашению французского коллеги Эммануэля Макрона прибыл во Францию. Переговоры состоялись в резиденции французского лидера на Лазурном Берегу и длились больше трёх с половиной часов.