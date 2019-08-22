Париж, , 07:44 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что примет делегацию Ирана до саммита G7, который стартует 24 августа в Биаррице (Франция), для работы над предложениями о защите иранской ядерной программы, сообщает Le Figaro.

«В ближайшие несколько часов, перед саммитом G7, у меня будет встреча с делегацией Ирана, чтобы попытаться что-то предложить», — заявил Эммануэль Макрон журналистам.

Известно, что глава государства встретится в Париже 23 августа с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Франция является участником иранского ядерного соглашения, заключенного в 2015 году, и в настоящее время принимает усилия по сохранению текста договора после выхода президента США Дональда Трампа из соглашения в мае 2018 года. Заключенное между Ираном и группой 5 + 1 (США, Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия) соглашение позволило отменить часть санкций против Тегерана в обмен на его обязательство отказаться от ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время дипломатического турне заявил, что санкции США не оказывают на него давления.

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