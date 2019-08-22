Киев, , 07:45 — REGNUM

На встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Польше планируется подписание ряда документов, заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль 21 августа в эфире украинского «Пятого канала».

Главы государств встретятся в Польше по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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Зеркаль отметила, что МИД Украины участвует в подготовке встречи и готовит документы, которые будут на ней подписаны.

«Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча», — отметила Зеркаль.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению профессора факультета глобальных процессов МГУ Александра Сагомоняна, главной идеей Трампа относительно Украины является перекладывание части связанных с ней расходов на Россию.

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