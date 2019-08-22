Москва, , 07:29 — REGNUM

Сегодня, 22 августа, президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, сообщается на сайте Кремля.

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Главы двух государств намерены обсудить развитие отношений между Россией и Мозамбиком, а также международные вопросы.

Отмечается, что 21−23 августа Филипе Ньюси находится в России с рабочим визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Мозамбика заявил, что экономические отношения между Россией и Мозамбиком должны выйти на тот же уровень, который имеется в политическом взаимодействии двух стран.

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