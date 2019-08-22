22 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Если Китай, Южная Корея и Япония создадут зону свободной торговли, это имело бы огромное значение для международной торговли.

Александр Белов, , 07:56 — REGNUM

В среду, 21 августа, в Пекине стартовала девятая встреча министров иностранных дел Китая, Японии и Южной Кореи, в рамках которой стороны намерены обсудить будущее трёхстороннего сотрудничества и обменяться мнениями по международным и региональным вопросам, пишет Лю Цзюньхун в статье для издания The Global Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отношения между Сеулом и Токио переживают сложный период, который негативно сказывается на их экономике. Китайско-американские торговые споры также оказывают негативное влияние на Северо-Восточную Азию. Поэтому трехстороннее сотрудничество между Китаем, Южной Кореей и Японией ждут беспрецедентные трудности и проблемы. В этом году, будучи председателем в рамках трёхстороннего партнёрства, Китай должен указать на новые области сотрудничества и найти новые подходы, которые помогли бы ослабить региональную напряжённость и способствовали бы региональному экономическому развитию.

Морской порт в Пусане. Республика Корея

Двадцать лет назад в рамках совместного преодоления кризисов лидеры Китая, Южной Кореи, Японии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) создали новые рамки сотрудничества: АСЕАН плюс три. Они сформировали производственно-сбытовые цепочки и культурную среду с уникальными азиатскими чертами, а также разработали модель сотрудничества между различными социальными системами, уровнями развития и цивилизациями. Будучи ядром сотрудничества в Восточной Азии, Пекин, Сеул и Токио должны уделять больше внимания защите многосторонних, открытых и свободных систем торговли и противодействовать антиглобализации и торговому протекционизму.

Эти три страны Восточной Азии смогли достигнуть значительных экономических результатов. Если Китай, Южная Корея и Япония создадут зону свободной торговли, это имело бы огромное значение для международной торговли.

Китай, Южная Корея и Япония не только подписали соглашения о свободной торговле с АСЕАН и его ключевыми членами в рамках АСЕАН плюс три, но и со странами, расположенными за пределами региона, что оказало существенную поддержку международной свободной торговле. Благодаря подписанию соглашения о свободной торговле с Китаем, США и ЕС Южная Корея способствовала экспансии свободной торговли. Япония также подписала несколько двусторонних соглашений об экономическом партнёрстве и заключила соглашение об экономическом партнёрстве между ЕС и Японией, а также «Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнёрства».

Также Токио, Сеул и Пекин активно продвигают Всестороннее региональное экономическое партнёрство (RCEP) и ведут переговоры о создании зоны свободной торговли между Китаем, Японией и Южной Кореей. В рамках совместных усилий, направленных на поддержку свободной торговли, КНР, Япония и Южная Корея также защищают позиции Всемирной торговой организации (ВТО) и многосторонней торговой системы во главе с ВТО.

Китай, Южная Корея и Япония стали основными торговыми партнёрами друг друга. Азиатская торговля между Китаем, Японией и Южной Кореей развивалась быстрыми темпами. Учитывая тот факт, что значительная доля мировой торговли приходится на экспорт из Азии и ЕС, предложенная Китаем инфраструктурная инициатива «Один пояс — один путь», которая распространяется не только на Евразийский континент, но и за его пределы, заняла центральное и важнейшее место в мировой торговле. Китайская инфраструктурная инициатива, которая способствует росту инвестиций и поддерживает развитие, придаст новый импульс глобализации.

Торговый флот

14 августа, впервые с 2007 года, доходность 10-летних казначейских облигаций США временно упала ниже доходности двухлетних госбумаг Соединённых Штатов. Это показывает, что ожидаемая доходность инвестиций на рынке США больше не является столь привлекательной для остального мира. Массовый инвестиционный спрос в рамках инициативы «Один пояс — один путь» приведёт к беспрецедентному инвестиционному эффекту, благодаря чему Евразия, а не другая сторона Тихого океана, займёт лидирующее место в региональном сотрудничестве.

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В настоящий момент в Китае, Японии и Южной Корее происходит стремительное развитие современных технологий, таких как 5G, искусственный интеллект, «Интернет вещей», при этом их инновации и промышленность занимают лидирующие позиции в мире.

Всестороннее региональное экономическое партнёрство представляет собой огромный рынок, поскольку совокупная численность населения всех его участников составляет около 3,5 млрд человек. Наличие этого рынка позволит расширить электронную торговлю в регионе, превратив Азию в цифровой экономический центр. Китай, Япония и Южная Корея должны выработать долгосрочные планы с точки зрения перехода к цифровым технологиям в экономике и торговле.