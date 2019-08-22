Киев, , 07:26 — REGNUM

Украина должна быть готова объявить войну России, предварительно разорвав с соседней страной все отношения. Об этом говорится в публикации украинского журналиста Юрия Бутусова на портале «Обозреватель».

Журналист упрекнул украинские власти в пассивности вместо подготовки к «реальной войне». Нужны программы импортозамещения не только по газу, но также по углю и ядерному топливу, так как в этих сферах Киев критически зависит от Москвы.

«Нельзя объявить войну и сразу же самих себя парализовать», — написал Бутусов.

Он добавил, что прекращение отношений с РФ должно быть безболезненным, при этом Украине нужно быть готовой разорвать отношения первой и, возможно, самой «объявить войну».

Комментарий Бутусова последовал за переговорами президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Париже. Как сообщало ИА REGNUM, обсуждая украинский вопрос, оба лидера заявили о необходимости новой встречи в «нормандском формате» в ближайшее время. Кроме того, Макрон заявил об оптимизме относительно решения ситуации в Донбассе после контактов с главой Украины Владимиром Зеленским.

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