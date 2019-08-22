Париж, , 07:16 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал действия правительства, в том числе министров гражданского общества, и объявил, что не планирует крупных перестановок, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы я думал, что необходимо делать перестановки в правительстве, я бы сделал это в апреле», — заявил глава государства.

В частности, Эммануэль Макрон похвалил министров гражданского общества, «тех новичков в политической жизни, которых часто осуждают», которые «предприняли ответственные и эффективные действия», даже если они тоже «совершают ошибки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в заседании совета министров, где выразил намерение встать на путь"глубокой трансформации страны».

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