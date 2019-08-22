Вашингтон, , 07:14 — REGNUM

В случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать «всё новое оружие России», заявил в эфире Fox News глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, Россия якобы пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы «иметь дело с США».

«Если будет продление договора СНВ, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия», — заявил Эспер.

Как сообщало ИА REGNUM, СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года между Россией и США и будет действовать до февраля 2021 года. К февралю 2018 года стороны должны были сократить свой арсенал до 1550 ядерных боеголовок, а также 700 межконтинентальных баллистических ракет, тяжелых бомбардировщиков и баллистических ракет подводных лодок.

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