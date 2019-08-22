Вашингтон, , 07:23 — REGNUM

Неуважительное отношение президента США Дональда Трампа к странам Северной Европы может иметь определённые стратегические последствия для Вашингтона, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

«Трамп, конечно, обидел, возмутил или сбил с толку жителей и лидеров многих других стран. Но история его отношений со странами Северной Европы примечательна тем, что они готовы снова и снова троллить Трампа, рассказывая миру (всегда на превосходном английском), что они не разделяют его ценности и что, с их точки зрения, поведение Трампа находится где-то между просто странным поведением и недопустимым. Разрыв в ценностях — это серьёзный вопрос», — заявил Бершидский.

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По словам журналиста, после окончания эпохи Трампа США придётся продемонстрировать некоторым из самых богатых, свободных и демократических западных стран, что они не придерживаются шовинистических взглядов, а являются частью той же западной традиции, что и страны Северной Европы.

Бершидский отметил, что в противном случае США сложно будет получить необходимый уровень поддержки для реализации своих стратегических целей на севере, в регионе, значение которого будет только увеличиваться по мере изменения климата.

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