Вашингтон, 22 августа 2019, 07:23 — REGNUM
Неуважительное отношение президента США Дональда Трампа к странам Северной Европы может иметь определённые стратегические последствия для Вашингтона, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.
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По словам журналиста, после окончания эпохи Трампа США придётся продемонстрировать некоторым из самых богатых, свободных и демократических западных стран, что они не придерживаются шовинистических взглядов, а являются частью той же западной традиции, что и страны Северной Европы.
Бершидский отметил, что в противном случае США сложно будет получить необходимый уровень поддержки для реализации своих стратегических целей на севере, в регионе, значение которого будет только увеличиваться по мере изменения климата.
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