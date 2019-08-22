Салехард, , 07:12 — REGNUM

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов проехал по главной трассе региона 1200 километров и зафиксировал недостатки дорожного полотна. С помощью полученных данных он планирует добиваться ремонта дороги до конца своего губернаторского срока, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

»Теперь разговор с дорожниками будет строиться по-другому. У меня запротоколирована каждая кочка, — сообщил Дмитрий Артюхов. — Если мне в следующем году скажут, что ее не было, я отмотаю все эти 1,2 тысячи км и скажу: «Нет уж, она была» ‑ и будем исправлять».

Кроме того, губернатор планирует заказать экспертизу в лаборатории для контроля качества ремонта трассы.

Поездка Артюхова заняла восемь дней, во время которых он проехал на отечественной LADA XRAY от Салехарда до Ноябрьска. Вместе с ним по трассе проехали директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков и журналист региональной телерадиокомпании. Губернатор вел видеодневник поездки и распространял его в социальных сетях, набрав 4,5 тысячи новых подписчиков.