Ланьчжоу, Китай, , 06:26 — REGNUM

Председатель КНР Си Цзиньпин направился с инспекцией в центр управления проектами на реке Хуанхэ, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

Генеральный секретарь Компартии Китая и председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин прибыл 21 августа 2019 года в города Ланьчжоу в провинции Ганьсу на юго-западе Китая. Китайский лидер проконтролирует осуществление проекта по защите и контролю за поводком на реке Хуанхэ в самом центре управления — городе Ланчжоу.

Отметим, что река Хуанхэ в переводе с китайского означает «Желтая река». Является одной из крупнейших рек Азии, а бассейн реки считается местом становления китайской цивилизации и этноса.