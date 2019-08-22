Вашингтон, , 05:36 — REGNUM

Пентагон решил расторгнуть контракт на сумму в один млрд долларов с корпорацией Boeing по созданию перехватчиков для баллистических ракет, сообщил представитель Агентства по противоракетной обороне Минобороны США Марк Райт.

Сообщается, что контракт решили отменить из-за «проблемной технической концепции». Контракт будет расторгнут с 22 августа, также будет и ликвидирована сама программа по созданию перехватчиков ракетных атак нового поколения. Вместо этой программы Пентагон намерен объявить тендер на создание «нового перехватчика следующего поколения».

Ранее, в мае 2017 года Boeing получил контракт в рамках этой программы на разработку перехватчиков, которые способны сбивать ракеты. Предполагалось, что головная часть перехватчика будет взрывать ракету путем прямого столкновения с ней.