Вашингтон, , 05:27 — REGNUM

О своём отказе от участия в предстоящих президентских выборах в США заявил губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, передаёт MSNBC.

Джей Инсли Governor.wa.gov

Комментируя изменение своих планов, Инсли пояснил, что уже не верит в свой успех, но «уверен, что у нас будет кандидат, который сможет сражаться в этой битве».

Напомним, член Демпартии США, Инсли вошёл в список участников дебатов в качестве кандидата в президенты на выборы 2020 года. Дебаты прошли в конце июня.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа от претензий на президентское кресло отказалась демократ Тулси Габбард. То же самое сделал демократ Джон Хикенлупер, бывший губернатор штата Колорадо.

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