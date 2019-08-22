Улан-Удэ, , 05:07 — REGNUM

В Курумканском районе Бурятии завершился судебный процесс над бывшим членом участковой избирательной комиссии, которого обвиняют в фальсификации подписей избирателей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

«В суде установлено, что в день выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия в сентябре 2018 года мужчина внес в список избирателей сведения и паспортные данные троих избирателей, сфальсифицировав их подписи. Осужденный проголосовал вместо граждан, сделав соответствующие отметки в бюллетенях», — сообщили в надзорном органе.

Судья приговорил бывшего члена УИК к штрафу в размере 30 тыс. рублей, учтя при этом совокупность смягчающих наказание обстоятельств.

Напомним, сразу после дня голосования в 2018 году стало известно о возбуждении уголовных дел. Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя одной из участковых избирательных комиссий Улан-Удэ, а также председателя участковой избирательной комиссиив Баунтовском эвенкийском районе обвинили в фальсификации избирательных бюллетеней.

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