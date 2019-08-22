Вашингтон, , 04:47 — REGNUM

Наработки Ирана по ядерной программе, о которых Тегеран ранее не сообщал, он будет использовать для расширения производства ядерного топлива, как только появится такая возможность, сообщает Госдеп США.

«Иран утаивает документы, относящиеся к прошлой программе разработки ядерного оружия, что может быть использовано для её обновления», — сказано в докладе Госдепа о контроле над вооружениями.

Американская сторона отмечает, что в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемой ядерной сделки) у Тегерана к 2026 г. появится возможность расширить производство ядерного топлива и накапливать запасы обогащённого урана. До этого времени действуют ограничения.

Напомним, Вашингтон покинул СВПД, призывая и европейских участников «ядерной сделки» последовать его примеру. Это стало поводом для возобновления работы Ирана над ядерной программой.

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