Казань, , 04:43 — REGNUM

В связи с участием ряда действующих глав министерств и ведомств Татарии в выборах в Госсовет региона в правительстве освободятся несколько кресел, для которых уже есть «достойные преемники». О том, кто может покинуть правительственные ряды после 8 сентября 2019 года, сменив кресло чиновника на мандат депутата, рассказал глава республики Рустам Минниханов, отвечая на вопросы журналистов на встрече с представителями ведущих СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рустам Минниханов на встрече с представителями ведущих СМИ республики Фото: Марсель Бадыкшин, предоставлено пресс-службой главы республики

Напомним, в единый день выборов в Татарии будут выбирать 100 депутатов Госсовета региона, половину из которых по партийным спискам, а оставшиеся 50 — по одномандатным округам. Среди участников выборов — ряд действующих министров, глав городов и других высокопоставленных чиновников. И если главы городов ранее заявили, что не планируют менять кресло на мандат, то судьба министров оставалась под вопросом. Среди тех, кто примет участие в выборах глава минсельхозпрода РТ Марат Ахметов, министр земельных и имущественных отношений республики Азат Хамаев, глава республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов. В списке участников замечены также министр спорта РТ Владимир Леонов и министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

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Отвечая на вопрос журналиста о кадровых рокировках в связи с участием в выборах, Рустам Минниханов отметил, что парламент является «важным звеном в системе органов власти». Хамаева, Зарипова, Ахметова глава республики назвал опытными профессионалами, добавив, что «парламент надо обновлять». Минниханов добавил, что «не против молодых, но в парламент должны приходить люди с опытом, авторитетные».

"Есть достойные преемники. На любую должность есть преемник. Татарстан не имеет проблем кадрового голода. У нас много специалистов, на любую должность. Молодые очень амбициозные, очень талантливые ребята, готовы работать. Движение должно быть. Это наши коллеги, они, на самом деле опытные, авторитетные. Они будут очень полезны в нашем парламенте», — цитирует региона главу издание «Бизнес-онлайн».

Таким образом, судьба, как минимум трёх участников предвыборной борьбы, уже стала очевидной. Фамилии возможных преемников пока не назывались.

Для справки: численность избирателей в Татарии на начало июля 2019 года — свыше 2,935 млн рублей.