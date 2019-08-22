Вашингтон, , 04:27 — REGNUM

Расходы Дании на НАТО непропорциональны её доходам, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Для сведения, Дания выделяет только 1,35% ВВП для расходов на НАТО. Они богатая страна и их траты должны составлять два процента. Мы защищаем Европу, и только восемь из 28 стран НАТО находятся на отметке в два процента. Соединённые Штаты находятся на гораздо более высоком уровне, чем этот …» — написал Трамп.

Также президент Штатов продемонстрировал уровень расходов членов НАТО:

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1164231651351617536

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Напомним, конфликт США и Дании вспыхнул после заявлений Трампа о планах приобрести Гренландию. В итоге власти Дании отказались «вступать в словесную войну» с главой Штатов.

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