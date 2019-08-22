Киев, , 04:03 — REGNUM

Своё «условие» поставил России для возвращения в G8 украинский президент Владимир Зеленский в Facebook.

Присоединившись к череде высказываний о потенциальном возвращении G7 к G8, то есть к возвращению России в объединение, Зеленский заявил:

«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».

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Напомним, Украина не имеет никакого отношения к G7. Поводом для высказываний Зеленского о G8 стало сделанное в Берлине антироссийское заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона.

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