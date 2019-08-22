Вашингтон, , 03:49 — REGNUM

Получение гиперзвукового оружия в США — вопрос пары лет, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передаёт Fox News.

Напомним, в июне ресурс Defence Blog дал прогноз по поступлению гиперзвукового оружия на вооружение в США. Ракеты поступят в армию к 2023 финансовому году.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа и.о. министра армии Соединённых Штатов Райан Маккарти заявил, что американцы работают над установкой баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету.

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