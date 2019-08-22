Вашингтон, , 03:34 — REGNUM

Россия работает над созданием нового ядерного оружия, чтобы им можно было атаковать США, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передаёт Fox News.

Поводом к таким обвинениям стал взрыв на военном объекте под Северодвинском (Архангельская область) 8 августа 2019 г.

«Очевидно, что они пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы действовать против Соединённых Штатов», — заявил Эспер.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу после аварии под Северодвинском из США прозвучали обвинения в адрес России в гонке вооружений. Помощник президента Штатов по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия делает это путём воровства американских технологий.

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