Франкфорт, США, 22 августа 2019, 03:12 — REGNUM
Победа над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии — заслуга США, заявил американский президент Дональд Трамп на съезде ветеранов в штате Кентукки.
«Мы разгромили сто процентов халифата в Сирии», — заявил Трамп.
В этой связи глава Штатов ещё раз заявил, что тысячи пленных членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся в США, и это Вашингтон вовсе не устраивает, в том числе и из-за больших расходов на их содержание в тюрьме.
Он заявил, что раз эти люди «пришли» из Европы, то туда их и надо спровадить. Американцам они не нужны.
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Напомним, американские власти не в первый раз приписывают себе разгром ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Российские военные неоднократно отмечали, что роль США в сирийской войне отнюдь не так позитивна.
Минобороны РФ: Коалиция США напрямую помогает ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии