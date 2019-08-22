Вашингтон, , 02:54 — REGNUM

Санкции введены в отношении двух китайских компаний и трёх граждан КНР за причастность к распространению опиоидов в США, сообщает минфин Соединённых Штатов.

Китайские граждане и компании подпали под американские санкции за участие в международной операции по обороту наркотиков. Их деятельность привела к передозировкам и смертям в США, заявляют американские власти.

Отмечается, что речь идёт об опиоидном анальгетике фентаниле. Американские власти фиксируют нелегальное распространение этого препарата в США: как они полагают, фентанил массово ввозится из Китая.

Напомним, с 1 мая 2019 г. китайские власти включили фентанил и его производные в список подлежащих контролю нелекарственных веществ.

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